Ein Salzburger berichtet über das Sterben von deutschen Dörfern

In Deutschland muss der Wohnbereich von Tausenden Menschen dem Kohleabbau weichen. Der Fotograf Arne Müseler hat dazu ein Buch verfasst, das den Titel "Verlorenes Land" trägt.

15 Jahre hat Arne Müseler an seinem Projekt gearbeitet. Im Jahr 2006 besuchte er mit seinem Bruder das erste Mal den Tagebau Garzweiler in Nordrhein-Westfalen. Auf einer Fläche von 31 Quadratkilometern wird dort Braunkohle für die Energiegewinnung abgebaut. Für diesen Zweck wurden und werden Dörfer in drei Abschnitten abgerissen und die dort lebenden Menschen umgesiedelt.

"Wenn man dort ist und dieses riesengroße Loch sieht, indem die größten Baumaschinen der Welt eingesetzt werden, hat das schon etwas Surreales", sagt ...