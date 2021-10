Ein Salzburger Pianist lebt seine Jazz-Passion

Marcus Hasenauer integriert das "Köln Concert" von Keith Jarrett in ein klassisches Recital.

Das "Köln Concert" ist ein Klassiker des Jazz. Keith Jarrett improvisierte 1975 in der Kölner Oper solo am Stutzflügel und traf den Nerv einer Generation: Die Live-Aufnahme des Konzerts zählt zu den meistverkauften Jazzplatten. Lässt sich diese Momentaufnahme wiederholen? Marcus Hasenauer wagt sich an die heikle Aufgabe: Im Schloss Goldegg stellt der Pianist das "Köln Concert" Werken von Beethoven, Chopin und Schumann gegenüber.

"Ich studiere zwar klassisches Konzertklavier, der Jazz ist aber meine zweite Leidenschaft", erzählt der Salzburger. ...