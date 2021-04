Ein singender Frechdachs bei "Starmania"

Die Abtenauerin Anna Buchegger war bisher eine Favoritin der Jury. Am Freitag muss sie sich in einem Duell beweisen und auf die Gunst des Publikums hoffen.

Die aktuelle Auflage der ORF-Castingshow "Starmania 21" biegt in die Zielgerade ein. Am 16. April wurde in der ersten von insgesamt vier Finalshows die Liste der Kandidatinnen und Kandidaten von 16 auf acht halbiert. Heute, Freitag, geht das Wettsingen in die nächste Runde und zwei weitere junge Talente scheiden aus. Der Sieger oder die Siegerin wird am 7. Mai aus den letzten vier verbleibenden Kandidaten gekürt.

Die Salzburger Hoffnungen ruhen auf der 22-jährigen Abtenauerin Anna Buchegger. Sie hat ...