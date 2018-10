Ein Song zum Abschied

Das Goldbrünnlein versiegt nach 22 Jahren. Mit "The Three of Us" und "Matthews Southern Comfort" gelang ein wunderbarer Abschluss des Festivals.

Mit dem Fairport-Convention-Hit aus dem Jahr 1969 "Meet on the Ledge" erreichte die Goldbrünnlein-Nacht am Freitag in Thalgau einen vorläufigen Höhepunkt. Gemeinsam mit Salzburger Musiklegenden intonierte Fairport-Mitbegründer Iain Matthews die Folkhymne. Matthews, Stammgast und Lieblingsinterpret von Festivalgründer Bernhard Iglhauser, sollte mit dem Auftritt seiner wiedergegründeten Band "Matthews Southern Comfort" den glanzvollen Abschluss des Goldbrünnlein-Festivals bilden.