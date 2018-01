Ein Stadtbrand und ein Achter ergeben eine Ausstellung

Das Salzburg Museum lädt heuer außerdem zum Gedenken an die NS-Zeit und zum Erinnern an "Stille Nacht".

Weil Daten mit der 8 als letzter Ziffer heuer eine Anziehung ausüben, widmet das Salzburg Museum eine Ausstellung dem Stadtbrand vor 200 Jahren, in dem laut Salzburgwiki 74 Menschen starben und 1154 Salzburgerinnen und Salzburger ihr Hab und Gut verloren. Diese Katastrophe veränderte das Gesicht der Neustadt und des Schlosses Mirabell. All dies wird das Salzburg Museum ab 30. April in Buch und Sonderausstellung schildern. Die passt ins Panorama Museum, da das aus damaliger Zeit stammende Gemälde "Der große Brand der Rechtsstadt" vom selben Maler stammt wie das Rundgemälde: Johann Michael Sattler.