Ein Tausendsassa und eine famose Formation

Die Lungau Big Band swingt mit der schwedischen Entertainerin und Multiinstrumentalistin Gunhild Carling am 9. März im Salzburger republic und am 25. März in Mauterndorf. Das hat Klasse.

SN/sw/albert moser Sie spielt Trompete freihändig oder gleich drei Stück auf einmal, bläst Dudelsack wie Flöte famos, zupft die Harfe und singt und tanzt ganz wunderbar: LBB-Chef Horst Hofer (hinten links) konnte die Schwedin Gunhild Carling für eine Tour gewinnen.