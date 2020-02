Der erfolgreiche Schauspieler Gregor Seberg präsentiert sich in Salzburg als Kabarettist. Dabei hilft die Eigenschaft, sich über vieles wundern zu können.

Gregor Seberg ist in vielen Serienwelten präsent. Der Schauspieler bedient als Ermittler in "Soko Donau" das breite Hauptabendpublikum, David Schalko setzte ihn in "Altes Geld" als Restitutionsanwalt neben Burgtheatergrößen ein.

Seine markanteste Rolle war wohl Engelbert, der sich ...