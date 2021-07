Ein weiterer Klassiker am Mattsee

Die Schlossbergspiele zeigen "Der eingebildete Kranke" von Molière.

Shakespeare und Hofmannsthal wurden bei den Schlossbergspielen Mattsee bislang in eine zeitgemäße Form gebracht - heuer steht Molières "Der eingebildete Kranke" auf dem Programm.

Das Stück ist ein klassischer Komödienstoff: Hypochonder Argan wird von Quacksalbern so lang in seiner Wahnhaftigkeit befeuert, dass er zuletzt beinahe Vermögen und Töchterchen verliert. "Ich versuche es, den heutigen Gegebenheiten anzupassen", erzählt Helmut Vitzthum. "Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert. Die Medizin ist eine Wissenschaft, die Gutes vollbringt." Also greift der Regisseur ...