Eine App lädt beim Flanieren zum Schauen ein

Kunstwerke aus der Sammlung Würth in der Altstadt und bei Schloss Arenberg werden erläutert.

Salzburg, ein Museum? Wer zeitgenössische Kunst im Freien besichtigen will, bekommt nun durch eine kostenlose Handy-App Anregungen und Erläuterungen zu Werken aus der Sammlung Würth. Skulpturen aus der Sammlung des deutschen Industriellen Reinhold Würth, der sich in Salzburg als vielfältiger Mäzen engagiert, sind zum einen im Park von Schloss Arenberg - wie die "Vasen" von Heinrich Brummack, der laut Erläuterung auf der App "Monumentalität mit Witz und Esprit in Einklang bringt".

Zum anderen sind sie in dem - ...