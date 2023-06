Eine bunte Parade zieht am Samstag durch Salzburgs Altstadt

Nach zahlreichen Workshops findet an diesem Samstag das kulturelle Gemeinschaftsprojekt "The School of Narrative Dance" statt.

Am 24. Juni ab 16 Uhr kommt ordentlich Bewegung in die Salzburger Altstadt. An diesem Tag findet das Gemeinschaftsprojekt "The School of Narrative Dance" statt. Ausgangspunkt ist der Toscaninihof. Von dort werden Tänzerinnen, Musikerinnen, Chöre, Bands, Blaskapellen, Vereine und Einzelpersonen von jung bis alt an einer Stadtchoreografie mitwirken. Veranstaltet wird das Spektakel von der Szene Salzburg in Zusammenarbeit mit dem Museum der Moderne.

Das Projekt gab es bereits in 24 Ländern

Ein solches Projekt gab es bereits weltweit in 24 Ländern. Für die Teilnahme gibt es keine Beschränkungen und keine Voraussetzungen. Als Vorbereitung für diese Parade gab es in den vergangenen drei Wochen für alle Teilnehmer Workshops mit professionellen Choreografinnen und Choreografen.

Die Idee zu diesem Projekt stammt von der Künstlerin Marinella Senatore. Sie ist eine zentrale Figur der italienischen Gegenwartskunst. Mit ihrem Schaffen will sie gesellschaftliche Veränderungsprozesse in Gang setzen. Im Fokus steht dabei die Frage, wie der sozialen Spaltung und Polarisierung unserer Zeit künstlerisch begegnet werden kann und wie Formen von Gemeinschaft entstehen können, in denen Emanzipation eine tragende Säule ist.

Ausstellung auf dem Mönchsberg

Das Museum der Moderne Salzburg zeigt derzeit auf dem Mönchsberg in Zusammenarbeit mit der Generali Foundation eine Ausstellung der italienischen Künstlerin. Es handelt sich um die größte Ausstellung Senatores im deutschsprachigen Raum. Zu sehen sind Lichtskulpturen, textile Arbeiten, Zeichnungen, Fotografien, Collagen und Filme.