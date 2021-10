Eine Compagney animiert den Lautenspieler

Mit Alter Musik beginnt ein kleines, feines Festival im und um das Bergbaumuseum Leogang.

Der königliche Musikant, der seit August im Bergbaumuseum in Leogang eine neue Heimat gefunden hat, wird demnächst von Tönen umgeben, die so einem barocken Lautenspieler vertraut sein müssten. Am letzten Oktoberwochenende werden hier Laute, Gambe, Viola, Violine, Cembalo und Kontrabass erklingen. Die "lautten compagney" aus Berlin ist eingeladen, einen besonderen Anfang zu setzen: Der Kulturverein Freiraum Leogang veranstaltet mit dem Bergbau- und Gotikmuseum Leogang zum ersten Mal das dreitätige Festival Kammermusik in Hütten. Nach dem durch die Pandemie verzögerten Start ...