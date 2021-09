Eine Debütantin startet in die Saison

Das Schauspielhaus Salzburg lässt dem jungen Publikum den Vortritt für "Die Wanze".

Dreifach außergewöhnlich ist diesmal der Saisonstart im Salzburger Schauspielhaus: Erstens wird am Samstag in Wals ein neues, für die Bedürfnisse des Theaters umgebautes Produktionshaus eröffnet - am Vormittag mit Festakt, ab 16 Uhr mit Führungen, Workshops und Kinderprogramm. Zweitens beginnt im Theater im Nonntaler Petersbrunnhof nach vielen Monaten der Schließung - unterbrochen im Juni durch die Aufführungsserie von "Lamm Gottes" - wieder das, was einst normaler Spielbetrieb gewesen ist: Die Publikumsreihen dürfen voll besetzt sein. Jetzt wird wieder an allen ...