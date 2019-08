Mit 26 Jahren darf sich die Wahl-Salzburgerin Karina Benalcázar Weltmeisterin nennen. Schon Cecilia Bartoli und Anna Netrebko zählten zu ihren Zuhörern.

Der kleine Koffer ist prall gefüllt. Am meisten Platz nimmt der Pokal für den Gesamtsieg der World Championship of Performing Arts 2019 ein. Die gebürtige Ecudoarianerin Karina Benalcázar, die seit acht Jahren in Salzburg lebt, hat die Weltmeisterschaft der darstellenden ...