Eine farbenfrohe Brille führt ins Übergangsjahr

Das Grübeln über eine "inhaltliche Weiterentwicklung" der Landesgalerie geht ins zweite Jahr.

Mit der farbenfrohen Zeichnerin Gerlind Zeilner startet die Landesgalerie Kunst im Traklhaus in ihr zweites Übergangsjahr und in die Lockdown-Lockerung. Gerlind Zeilner lebt in Wien, hat in Wien studiert, doch in Salzburg hat sie ihre Schulzeit verbracht und mehrmals an der Sommerakademie mitgewirkt. Zwölf Jahre ist es her, dass sie 2008 mit dem Anton-Faistauer-Preis geehrt worden ist, der höchsten Auszeichnung des Landes Salzburg für Malerei.

Sofern die Erinnerung nicht trügt: Einst wie jetzt spielen in ihren Zeichnungen Ding ...