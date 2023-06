Eine Frau war schuld an Reinhards neuem Song

Der Musiker Reinhard Zwisler präsentierte seinen neuen Song "Someone".

Die Lieder von Reinhard Zwisler handeln oft von der großen Liebe und dem Scheitern von Beziehungen. Die Liebe zu einer Frau war es auch, warum er Ende 2019 wieder eigene Songs zu schreiben und zu produzieren begann. "Ich war schwer verliebt und habe ihr einen Song gewidmet", sagt Reinhard Zwisler, der in seiner Jugend viel musizierte, aber danach eine lange Pause eingelegt hatte.

Intime Beziehung als Ausgangspunkt

Sein neuester Song "Someone", der vor Kurzem auf sämtlichen Musik-Plattformen erschienen ist, handelt ebenfalls von einer Liaison zu einer Frau. "Den Ausgangspunkt des neuen Lieds bildet eine sehr intime Beziehung, auf die ich aber nicht weiter eingehen will. In meinem Song erfährt man einiges darüber. Das Ende bleibt aber offen. Es gibt daher viel Raum zum Nachdenken", sagt Zwisler, der den Künstlernamen DJ Connery trägt.

Zwisler will eine Schallplatte produzieren

Insgesamt acht Monate hat er an seinem neuen Lied gearbeitet. Derzeit ist er auf der Suche nach weiteren Musikerinnen und Musikern, die mit ihm im Sommer bei unterschiedlichen Veranstaltungen und im Fernsehen auftreten sollen.

Eine CD wird es nicht geben, dafür aber hat Zwisler geplant, eine Schallplatte mit seinen Songs zu produzieren.

Seine Hörer kommen vor allem aus den USA

Die Konzentration liegt aber auf den Musik-Pattformen wie Spotify. "Es gibt auch ein Video zu meinem Song", erzählt Zwisler, der bei der Firma Eurofunk Kappacher in Schallmoos arbeitet und vor einiger Zeit von der Stadt Salzburg aufs Land gezogen ist. Die Musik ist für den Sängernach wie vor ein kleines Nebeneinkommen. Das Geld verwendet er für Werbung in eigener Sache. Reinhard Zwisler hat rund 20.000 monatliche Hörer auf Spotify. Die meisten seiner Fans kommen aus den Vereinigten Staaten.