Eine Hütte am Gaisberg voller Rätsel und gebaut aus Dada

Vier verwahrloste Kinder am Gaisberg. Die Eltern über Nacht verschwunden. Und die Kinder dann in der Obhut des örtlichen Bürgermeister Ignaz Varnschein und seiner Frau Clara.









Ausstellung: "Dada ist Gross: John Heartfield & Salzburg", Literaturhaus bis zum 1. September. Im Rahmen des Ausstellungs-Projektes finden künstlerische Interventionen am Gaisberg statt und auch Veranstaltungen von Kooperationspartnern.