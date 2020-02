Eine junge Österreicherin räumt mit Mozart alle Preise ab

Elisabeth Waglechner aus Wien entscheidet den 14. Internationalen Mozartwettbewerb in Salzburg für sich.

Die 22-jährige Österreicherin Elisabeth Waglechner hat am Dienstagabend beim renommierten Mozartwettbewerb der Universität Mozarteum den mit 10.000 Euro dotierten 1. Preis in der Sparte Klavier errungen. Mit einer äußerst sensiblen Interpretation des C-Dur-Konzerts, KV 467, überzeugte die Wienerin Jury und Publikum. Neben dem Hauptpreis gingen auch der Publikumspreis und der Sonderpreis für die beste Mozart-Interpretation an Elisabeth Waglechner.