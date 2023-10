Eine unermüdliche Kämpferin für das Theater erhält den Halleiner Kulturpreis

Morgen, Donnerstag, erhält "bodi end sole"-Gründerin Christa Hassfurther den Kulturpreis der Stadt Hallein. Die TN blicken im Gespräch auf ihr bewegtes Theaterleben.

Schon früh hat es Christa Hassfurther in die Theaterwelt verschlagen: "Als Teenager durfte ich Anfang der 1960er einmal bei Festspielproben zuschauen, da habe ich gemerkt, dass mich Regie sehr interessiert, dass ich das unbedingt machen wollte", sagt die 1945 Geborene. "Aber ich war ein braves, angepasstes Mädchen, also habe ich Geschichte und Germanistik auf Lehramt studiert." Der Theatervirus lässt sie aber nicht los, sie besucht immer wieder die Theaterwissenschaften und später "jede Fortbildung, die ich kriegen konnte".

Sie arbeitet jahrelang als Lehrerin im Ursulinengymnasium in Elsbethen, erst 2001 wagt sie den Schritt in die Frühpension, um sich hauptberuflich dem Theater widmen zu können. Bei einer Aufführung mit Lehrerinnen der Schule wurde der damalige Obmann des Kulturforums Friedl Bahner auf Hassfurthers Arbeit aufmerksam, was letztlich zur Gründung der Theatergruppe "bodi end sole" führte. "Der Name ist eine Mischung aus meiner körperbetonten Art, Theater zu machen und dem Ende der Salzproduktion."

Die Grenzen der Halleiner Veranstaltungsstätten

Schon mit dem ersten Stück "Bahnhofskathedrale" 1993 stößt sie an die Grenzen der Halleiner Veranstaltungsstätten: Die Behörde erteilt keine Genehmigung für die geplante Aufführung auf der Hinterbühne. "Also haben wir umdisponiert und waren dann die erste Kulturinitiative, die den Ziegelstadl als Bühne nutzte."

In ähnlicher Tonart geht es weiter: Nachdem es keine Förderung für das Stück "Salinenstadt" gibt, das in der Saline beginnen und im Bergwerk am Dürrnberg enden soll, werden zwei Stücke daraus. In "Salinenstadt I" wird 1998 "alles in der Saline bespielt, was die Festspiele nicht genutzt haben, wieder als erste", in "Salinenstadt II" wird als "walking act" das Bergwerk sozusagen im Gehen bespielt. "Das war eines meiner Highlights, aber auch die größte logistische Herausforderung, die wir je hatten."

Eine der lautesten Stimmen für ein autonomes Kulturhaus

Generell sei ihr Ansatz im Theater ein zweigleisiger: "Ich möchte natürlich, dass sich das Publikum erfreut und unterhält, aber ich möchte auch, dass etwas hängenbleibt, dass sie nachdenken, dass sie etwas berührt. Ich glaube, dass das Theater die Möglichkeit hat, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Die Menschen sollen wissen, wo Kultur passiert, da passiert etwas, das für mich wichtig ist."

Genau deshalb ist sie seit Jahren auch eine der lautesten Stimmen in Hallein für ein autonomes Kulturhaus in der Stadt. Auch darüber hinaus engagiert sie sich für das Theater als Ganzes, zum Beispiel für faire Bezahlung: "Das Verständnis, dass auch freies Theater Arbeit ist, das habe ich oft vermisst. Es ist wirklich ein Beruf, auch wenn wir es gern machen."

"Wisst ihr eh alle, dass die Mutti ein Wahnsinn ist?"

Eine große Rolle in ihrem Tun spielt auch ihre Familie - Ehemann Helfried stand von Anfang an bei "bodi end sole" als Ton- und Lichttechniker an ihrer Seite, ihre Töchter Esther und Sophie sind ihre wichtigsten Kritikerinnen: "Umso mehr hat mich das hier gefreut", sagt sie stolz im TN-Gespräch und zeigt, was Tochter Esther (selbst Fernsehregisseurin) kürzlich nach einer von Hassfurthers Premieren in die Familien-Whatsapp-Gruppe geschrieben hatte: "Wisst ihr eh alle, dass die Mutti ein Wahnsinn ist? Was für ein Stück..."

Dass sie sich jetzt, pünktlich zum 30-Jahr-Jubiläum, von der "bodi end sole"-Spitze zurückzieht, erzeuge natürlich Wehmut, "aber es überwiegt die Freude auf das, was da noch kommt". Bei ihren Nachfolgern Johanna Seelbach und Dominik Jellen sei das Theater in guten Händen: "Ich bin sehr glücklich, dass wir diese Lösung gefunden haben. Ich denke, eine Doppelspitze ist gescheiter." Sie bleibt aber weiterhin Obfrau des Vereins und hat sich ausbedungen, ein Mal im Jahr ein Projekt mit der Gruppe angehen zu können. "Aber erst 2025. 2024 mache ich Pause, damit auch wirklich klar ist, hier beginnt etwas Neues."