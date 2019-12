Mit wenig Budget, aber viel Enthusiasmus feierten Künstler in Salzburg fünf Tage lang den 100. Geburtstag von Mieczysław Weinberg.

Diese Klänge gehen durch Mark und Bein. Doppelgriff um Doppelgriff, Akkord für Akkord baut sich in kühnen harmonischen Verbindungen eine beklemmende Stimmung auf, die sich in schrillen Schmerzensschreien entlädt, bevor sie abrupt abbricht. Was muss ein Mensch erlebt haben, um ...