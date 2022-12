Eine klangvolle Stille Nacht

Am Stefanitag kann endlich das Jubiläum des 60. Joseph Mohr Gedächtnissingen in einem würdevollen Rahmen und mit einem herausragenden Programm begangen werden.

Am 26. Dezember 1960 fand im damaligen Wagrainer Kinosaal das 1. Joseph Mohr Gedächtnissingen statt. Das junge Ehepaar Sepp Hutter, Volksschuldirektor in Schwaighof/Wagrain, und seine Frau Lotte hatten damals die Idee, dem für Wagrain so bedeuteten Pfarrer und Reformer und vor allem Texter des weltberühmten Weihnachtsliedes "Stille Nacht" Joseph Mohr, mit einem Gedächtnissingen zu gedenken.

Ab 1965 spielten bereits die noch sehr jungen Kinder von Lotte und Sepp Hutter mit ihren Instrumenten in der Familienmusik Hutter mit. Als ...