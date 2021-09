Eine Nacht lockt in Museen

Neues, Bewährtes und Einzigartiges ist bis in die Nacht hinein in Salzburger Museen zu erkunden. Viele Häuser bereiten für den Abend des 2. Oktober Spezialprogramme vor.

Die Lange Nacht der Museen hat Tradition: Der ORF ruft sie heuer zum 21. Mal aus. Und doch bietet dieser ausgedehnte Abend jedes Jahr die Gelegenheit, das Neueste in den Museen zu erkunden. In Salzburg gehört zu den musealen Novitäten zum Beispiel das Weinbaumuseum auf dem Mönchsberg. Seit 2008 bauen die Pfadfinder dort Wein an, seit heuer haben sie ein Museum eingerichtet, um von hiesiger Weinbaugeschichte und den mittlerweile sieben Weinbaugebieten Salzburgs zu berichten. Am 2. Oktober ab 18 Uhr ...