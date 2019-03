Eine Salzburger Bar sticht in See

Dorit Ehlers liest am Donnerstag um 16.30 Uhr in der Panoramabar der Stadt:Bibliothek Literatur, die sich mit Schiffen beschäftigt. Die Lesereise findet alle drei Monate statt. Diesmal lenkt die 47-Jährige die Fantasie gen Westen: In dem Text schreibe der Autor, wie er eine Seefahrt beginne. Welche Werke sie liest, will die Hamburgerin nicht verraten. Nur so viel: "Es geht um Endlosigkeit, Weite, das Schwanken des Seegangs. Und um die Sehnsucht nach Meer."

Die Lesereise dauert 30 Minuten und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die weiteren Termine: 16. Mai, 26. September, 7. November, jeweils 16.30 Uhr.

Quelle: SN