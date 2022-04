Eine schräge Reise durch die Mozartstadt

Florentina Rinnerthaler hat ein Buch mit kuriosen Salzburger Geschichten und Anekdoten verfasst.

Seit 30 Jahren lebt Florentina Rinnerthaler in Salzburg. Die gebürtige Rumänin kam zum Arbeiten in die Landeshauptstadt und hat sich schon bald in ihre neue Heimat verliebt.

Am liebsten spaziert und flaniert sie in ihrer Freizeit gemeinsam mit ihrem Ehemann Reinhard Rinnerthaler durch die Mozartstadt. "Ich habe in den vergangenen Jahren viel gesehen und viele Menschen kennengelernt. Die kuriosesten Geschichten habe ich nun in meinem Buch ,Schräge G'schichten aus Salzburg' zusammengefasst", sagt Florentina Rinnerthaler.

17 amüsante ...