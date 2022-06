Eine Stahlplastik für die Sternwarte am Haunsberg

Vor der Vega-Sternwarte am Haunsberg in Nußdorf lädt eine Planetenskulptur von Hartwig Mülleitner zum Betrachten - und Nachdenken - ein.

Der Hauptsponsor der Vega-Sternwarte am Haunsberg in Nußdorf hat die Plastik "Habitat Planet Earth" des Salzburger Künstlers Hartwig Mülleitner gekauft. Diese wurde am Donnerstagabend in der Sternwarte feierlich enthüllt. Anschließend wurde die Plastik in der Wiese vor der Sternwarte aufgestellt. Dort kann sie nun von Besucherinnen und Besuchern entdeckt werden.

Mülleitner - er unterrichtet auch an der HTL Hallein - versteht sein Werk als Stellungnahme zur aktuellen Situation auf der Erde. Der Künstler gibt in seinem Buch "MOVE" einen Überblick über seine Schaffensphase, die sich mit Stahlkunstwerken beschäftigt. Vorangegangen war eine Werksphase mit Holz und Stein. Das Buch wurde ebenfalls am Donnerstag präsentiert.

Der Titel "Move" ist ein Appell des Künstlers an die Menschheit, sich zu bewegen, für die Zukunft ihres Lebensraums einzustehen. Die Plastik "Habitat Planet Earth" zeigt einen durchbrochenen Metallkörper, der wie ausgehöhlt ausschaut. Ein verwundeter Planet?