Ein rauchiger Alt, stets auf Distanz, aber auch voller Wärme. India setzt ihre Stimme nicht wie eine Sängerin in Szene, die Literatin legt ihre Texte im britisch gefärbten Sprechgesang über die Grooves. "I don't wanna cry" klingt so großstädtisch lässig - kaum zu glauben, dass der Song in Salzburg entstand.

Irgendwann stand die Tanzstudentin aus dem SEAD im "Heizkeller", einem benachbarten Club in Schallmoos. Man sei ins Reden gekommen, erzählt der Produzent Gerald Peklar: "Ich bot India an, ...