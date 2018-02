Eine Weltreise mit den Fliegenfischern

Das RISE-Filmfestival macht am Sonntag, dem 19. Februar, um 20 Uhr, im Salzburger Mozartkino Station.

"Fliegenfischen ist viel mehr als nur Angeln." Das sagt Günther Schmidhuber, Organisator und Moderator des RISE-Filmfestivals, das am Sonntag, dem 19. Februar, um 20 Uhr, im Salzburger Mozartkino Station macht. "Hier geht es um das Naturempfinden als großes Ganzes", sagt er. Diese Methode des Angelns unterscheidet sich von anderen vor allem dadurch, dass der Köder, Fliege genannt, zum Werfen zu leicht ist, weswegen das Gewicht der besonderen Schnur als Wurfgewicht verwendet wird. Dies verlangt eine besondere Wurftechnik und spezielles Angelgerät.

Um der Fliegenfischerei zu frönen, muss man gar nicht zwangsläufig rund um die Welt reisen. Zieht es einen dann doch weiter in die Ferne, ist er im Kino bestens aufgehoben. "Auch nicht-angelnde Begleiter zeigten sich vom RISE-Filmfestival begeistert, gibt es doch wunderbare Naturaufnahmen zu bewundern", so Schmidhuber.

Ob Argentinien, Australien, Schweden - die Festival-Besucher werden in zwei Stunden an die wunderbarsten Angelplätze auf unserem Planeten entführt. Der Reiz des Unbekannten bringt Fliegenfischer dazu, den größten Exemplaren von Fischen nachzustellen. Dabei geht es ihnen nicht um die Trophäe, sondern um die Herausforderung, diese Fische zuerst zu finden und zu fangen. So geht es etwa im Film "Three Runs" um den Traum vieler Fliegenfischer, einen atlantischen Lachs zu fangen. Felix Stintzing, Stephan Dombaj von "Fly Fishing Nation" und deren Team zeigen in ihrem Film auf, dass es Hoffnung gibt auch in Zukunft gesunde Lachse in einem intakten Ökosystem zu fangen und zwar am Fluss Ponoi in Russland. Mehr Infos: www.flyfishingfilmfestival.eu