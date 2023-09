Eine Zenzmaier-Ausstellung in Kuchl, die keine ist

Das Museum Kuchl huldigt dem im Jänner verstorbenen Bildhauer Josef Zenzmaier - mit Werken seiner Schülerinnen und Schüler. Denn ein wichtiger Teil seines Künstlerlebens war auch seine Lehrtätigkeit.

Im 29. Jänner des heurigen Jahres ist der bekannte Kuchler Bildhauer Josef Zenzmaier verstorben, am 5. März wäre er 90 Jahre alt geworden. Ihm ist die neue Sonderausstellung "Lernen durch Lehren" gewidmet (ursprünglich als Ehrung zum 90er), die am 28. September (19 Uhr) im Museum Kuchl eröffnet wird. Zu sehen sein werden aber nur zu einem kleinen Teil Werke von Zenzmaier selbst, erklärt Museumsleiter Josef Pichler: "Unser Hauptthema sind seine Schülerinnen und Schüler, die in seiner Werkstatt gearbeitet haben oder mit ihm an seinen Werken gearbeitet haben." Denn erst 2020 hatte das Museum eine Sonderausstellung mit Fokus auf Zenzmaiers grafische Werke gestaltet, aktuell sind Bronzearbeiten von Zenzmaier und seines Freundes Gerhard Marcks im Halleiner Keltenmuseum zu sehen. "Da machte es aus unserer Sicht wenig Sinn, wieder nur Werke von Zenzmaier herzuzeigen. So ist die Idee entstanden, über die Werke seiner Schüler seinen Einfluss herzuzeigen", sagt Museumsleiter Pichler im TN-Gespräch.

Die Ausstellung "Lernen durch Lehren" wurde gemeinsam mit dem von Zenzmaier mitbegründete Tennengauer Kunstkreis konzipiert und soll posthum Zenzmaiers Wirken als Lehrer und Vermittler zu dokumentieren. Dazu erscheint ein Katalog mit Beiträgen über dieses "gemeinsame Leben als gemeinsames Abenteuer" in persönlichen Begegnungen, beim Aktzeichnen, bei Kulturreisen. 14 Bildhauer machen mit einer Auswahl von Arbeiten deutlich, dass ihm die Förderung heimischer Künstler ein Anliegen war.