"Eisbändiger" wechselt die Farbe auf der Großglockner Hochalpenstraße

Nach nur sechseinhalb Jahren hat sich die Photovoltaikanlage der Firma GFB in Zell am See, die auch den Fuhrpark antreibt, bezahlt gemacht.

Chronik

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Freitag in einer Gaststätte in Saalbach-Hinterglemm gekommen. Fünf Männer gerieten sich in die Haare, drei von ihnen erlitten Verletzungen.