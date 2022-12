Eisberge und ein brennendes Umweltthema: Ruth und Karl Mätzler laden zur Ausstellung in Salzburg

In der Galerie extrazimmer ist am Montagabend eine Arktisexpertin zu Gast, die gegen die Plastikflut kämpft. Karl Mätzler zeigt seine Fotos vom anderen Ende der Welt.

Wie immer, wenn Ruth und Karl Mätzler in ihre Galerie extrazimmer in der Robinigstraße in Salzburg-Schallmoos einladen, kommen drei Dinge zusammen: beeindruckende Fotos, ein aktuelles Thema und interessante Gäste, die es sonst wohl nicht ins beschauliche Salzburg verschlagen würde. Am Montagabend eröffnen die beiden die Ausstellung "Die Spitze des Eisbergs", in der als Thema zugleich die Berge von Plastikmüll auftauchen werden, die die Weltmeere verschmutzen. Die großformatigen Bilder, die Karl Mätzler 2019 während einer Fotoexpedition in der Antarktis gemacht hat, ...