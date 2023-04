Eitelkeiten, frisch auf den Tisch

Teresa Präauer tranchiert in ihrem Roman "Kochen im falschen Jahrhundert" eine selbstgefällige Dinner-Runde. Sie tut dies nicht mit dem Fleischmesser, sondern mit feiner Klinge und viel Humor.

Der Esstisch und sogar das Geschirrtuch kommen aus Dänemark, auch bei der Alvar Aalto Vase - bestückt mit frischen Wiesenblumen - bleibt man nordischem Design treu. Dafür sind die Stühle secondhand gekauft und wurden von den nunmehrigen Besitzern selbst im Coworking-Space eines Tischlers restauriert. Die als Umzugskartons dienenden Bananenschachteln im Flur zeigen, dass man sich die Unbekümmertheit aus studentischen Zeiten bewahrt hat. Dieses geschmackvolle Interieur findet sich in einer hippen Altbauwohnung in Wien, gelegen in einen guten und teuren, weil gentrifizierten, Wohngegend. Bewohnt wird sie von einer namenlos bleibenden Mittvierzigerin und ihrem Partner, zwei prachtvollen Vertretern der "Bohemien Bourgeois", besser bekannt als Bobos. Die zwei haben Freunde eingeladen, ein Ehepaar, das jüngst ein Baby bekommen hat, und einen Schweizer Uni-Professor. Man gibt sich liberal, offen, kultiviert und zwanglos, doch in Wahrheit ist dieses vermeintlich ungezwungene kleine Abendessen ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Die Gespräche plätschern oberflächlich und gleichzeitig selbstdarstellerisch dahin, man spricht über Foodporn, Streamingserien, macht Selfies, stellt diese sofort ins Netz, prahlt mit teurem Wein, etc. Dazu läuft auf einer Playlist immer der genau zur Situation passende Jazzsong.

Präauer zerlegt mit ganz feiner Klinge die Selbstgefälligkeit der Bobo-Blase. Sie tut das aber nicht schulmeisternd, sondern mit Humor und ganz viel Nachsicht ihren Figuren gegenüber. Mit ihrer Gegenüberstellung ihrer bisherigen lukullisch-gastronomischen Erlebnisse zeigt die Autorin, dass sie sich in beiden Welten zu Hause fühlt. In jener der Boheme und in jener des vorigen Jahrhundert, in den elterlichen und großelterlichen Küchen.

Präauer setzt in ihrem Roman immer neu an, lässt dem Abend jedes mal eine neue Wendung und Endung geben. Mit jeweils steigendem Alkoholkonsum und dem unverhofften Auftauchen eines amerikanischen Urlauberpaars gewinnt der Abend an animalisch-sexuellem Drive. Da wird dann auch schon mal Kräuterlikör aus dem Nabel des jeweils anderen geschlürft ...

Lesung am 7. Mai auf Schloss Goldegg

"Kochen im falschen Jahrhundert" ist auch schon von seiner Aufmachung her ein sehr schönes Buch, den Buchdeckel etwa ziert eine von der Autorin gefertigte Zeichnung eines mediterran anmutenden Essens. Ein Roman, dessen Inhalt das hält, was das Äußere verspricht. Davon überzeugen kann man sich am Sonntag, 7. Mai, um 19 Uhr, auf Schloss Goldegg, wenn Präauer bei der Finissage der Ausstellung "Fische, Fledermäuse und andere Tiere" aus ihrem Text "Tier werden" und eben auch aus "Kochen im falschen Jahrhundert" lesen wird.