"LungauArt": Endlich den Traum einer Galerie erfüllt

Johann Oberreiter und seine Frau Maria haben sich ihren Jugendtraum erfüllt: Die Eröffnung einer eigenen Kunstgalerie in Tamsweg.

Schon als Kind zeigte sich Johann Oberreiters Talent fürs Zeichnen. Der gebürtige Steirer ist ein Naturmensch durch und durch, weshalb einige seiner Werke die Schönheit der Lungauer Natur widerspiegeln. "Ich verbringe viel Zeit in unserer wunderschönen Natur. Wenn mich etwas besonders beeindruckt, mache ich ein Foto und zeichne es später nach." Von Aquarellen bis zu Acrylbildern beherrscht er verschiedene Techniken. "Mit meinen Zeichnungen möchte ich Menschen dazu inspirieren, achtsamer und wertschätzender mit unserer Natur umzugehen, denn sie ist keineswegs selbstverständlich." Die Eröffnung von "LungauArt" verwirklichte einen lang ersehnten Traum von Johann Oberreiter. "Ich habe immer davon geträumt, eine eigene Galerie zu besitzen, aber mir fehlte stets die Zeit dazu. Jetzt im Ruhestand kann ich endlich meiner Leidenschaft nachgehen und möchte den Lungauerinnen und Lungauern Einblick in meine Kunst ermöglichen", sagt der 63-Jährige.

",LungauArt' ist die erste Galerie inklusive Shop in der Region und einzigartig in dieser Form. Hier finden Besucherinnen und Besucher leistbare Kunstwerke und ausgewählte (regionale) Produkte. Diese werden zusätzlich durch Gastkünstler bereichert." Zurzeit durch den akademischen Maler Bijedic Suad. Wer in der Galerie nicht das Passende findet, wird im integrierten Shop sicherlich fündig. Dort stehen Zirben- und Schafsmilchprodukte, Naturkosmetik, Duftöle, personalisierte Geschenke, Kuscheltiere und eine Vielzahl nützlicher Mitbringsel sowie Geschenkideen zur Wahl. Oberreiter und diverse Künstler nehmen auch gerne individuelle Auftragsarbeiten an.

Ziel von "LungauArt" ist: "Kunstexperten im Lungau zusammenzubringen und Produkte anzubieten, die im Allgemeinen rar sind." Johann Oberreiter lädt auch andere Künstlerinnen und Künstler dazu ein, sich zu melden und Teil der inspirierenden Gemeinschaft in der Galerie zu werden. "Sie können ihre eigenen Werke ausstellen."

Zur Person: Johann Oberreiter (63), gebürtig aus St. Georgen, Steiermark, fand aufgrund der Liebe seinen Weg in den Lungau.

In jungen Jahren absolvierte er die Ausbildung zum Tischlermeister und Raumgestalter in Hallein. Schon seit seiner Kindheit war Oberreiter vom Zeichnen begeistert.

Während seiner Zeit beim österreichischen Bundesheer entwickelte er sein Talent weiter und begann, mit Kohle und Bleistift kleine Kunstwerke zu schaffen, die er verkaufte. "Das Handwerk Zeichnen muss man lernen. Talent allein reicht nicht aus."