Am Todestag des Komponisten wird eine Tradition gepflegt.

Detail aus Michael Haydns Epitaph in der Stiftskirche St. Peter: Links unter der Sanduhr sind die Noten des Requiems als steinerne Skulptur dargestellt.

Mit außergewöhnlichen Gästen wird die Stiftsmusik von St. Peter am Sonntag des 217. Todestages Michael Haydns gedenken. Um bei der traditionellen Aufführung des Schrattenbach-Requiems mitzuwirken, ist der englische Chor Ex Collegio, Absolventen des St. Catherines College in Cambridge, mit ihrem ...