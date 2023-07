Erotisches mit Tango gewürzt

Katharina Stemberger war mit dem Quintett Tango de Salón bei den Festspielen auf der Burg Golling zu Gast. Sie las aus Isabel Allendes "Aphrodite - Eine Feier der Sinne". Das Publikum war begeistert.

Heuer finden die Kunst & Kulinarik Festspiele auf der Burg Golling unter dem Motto "Dem Geschmack auf der Spur" statt. Auf dem Programm stand vergangene Woche "Katharina Stemberger mit Tango de Salón". Der Burgsaal war ausverkauft.

"Geschichten sind die beste erotische Stimulanz", ist Stemberger überzeugt. Die Schauspielerin las aus Isabel Allendes Buch "Aphrodite - Eine Feier der Sinne". Spielerisch, übermütig und keck pries sie die Bett- und Tafelfreuden an: "Ich lud einen aalglatten Liebhaber zum Essen ein. ... ein Trüffelomlett mit einem Wölkchen aus rotem Kavier bestreut war eine offensichtliche Einladung. So als ob ich ihm rote Rosen und das Kamasutra (indische Liebeskunst) dazuschenken würde." Mit feinem Witz betrachtete Stemberger die großen Themen zwischen Mann und Frau, Anziehung und Erotik. Begleitet wurde sie von Tango-Rhythmen des Quintetts Tango de Salón. Diese spielten sowohl Musik aus der Gründerzeit des Tangos, von Ángel Villoldo wie auch Gassenhauer von Astor Piazzolla oder eben erst komponierte Nummern von Coco Nelegatti. Auch Abstecher in die Tristesse des finnischen oder in die Virtuosität des russischen Tangos waren im Repertoire.

So wie bei allen Vorstellungen der Kunst & Kulinarik Festspiele wurden zur Begrüßung erlesene Weine ausgeschenkt. An diesem Abend verwöhnte die Weinbauernfamilie Mantler mit weißen Spitzenweinen aus dem Kremstal.