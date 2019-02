Erster Preis für den Saubauern

Der Theaterverein Seeham wartet auch heuer in den Semesterferien mit einem lustigen Stück auf: "Die Kreuzfahrt im Saustall" sorgt für viele Lacher.

Bauer Sepp Speckbacher, der mit Frau, Tochter und Lehrling am Hof lebt, "gewinnt" bei der Tombola des Schützenfestes den Hauptpreis: eine Mittelmeer-Kreuzfahrt. Was aber niemand weiß: Sepp hat panische Angst vor dem Wasser. Und so soll ihm sein Freund Girgl aus der Patsche helfen. Somit ergibt sich eine völlig neue Situation für alle Beteiligten, und das Chaos nimmt seinen Lauf …