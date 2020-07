Erstmals Kunstwoche für Kinder in Salzburg

Jessie Kohn und Veronika Sophie Klammer sind Teil der Kunstwoche Salzburg. Sie lehren Kinder, kreativ zu arbeiten.

Jessie Kohn ist Künstler aus Salzburg. Er ist einer von zwei Künstlern, die im Rahmen der Kunstwoche Salzburg Kindern zeigen, wie sie kreativ arbeiten können. Kohn erlangte zuletzt im Vorjahr Aufmerksamkeit, nachdem er das Albumcover für Eric Clapton illustrierte und die Mercedes-Zentrale in Eugendorf mit seinen Kunstwerken ausstattete.

Die zweite Künstlerin, die ihre Leidenschaft an die nächsten Generationen weitergibt, ist Veronika Sophie Klammer. Sie ist bildende Künstlerin und Grafikerin aus dem Lungau. Zudem arbeitet sie als Kunsttherapeutin.

Im Rahmen der Kunstwoche - welche von 3. bis 7. August im Musikheim Leopoldskron-Moos stattfindet - wollen Jessie Kohn und Veronika Sophia Klammer Kindern ihre Liebe für Kunst weitergeben.

Wie bringt man Kindern Achtsamkeit bei?

Ziel des Workshops ist es, Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich ihrer Fantasie und Kreativität widmen können. "Anders als im Kunstunterricht in der Schule, gibt es keine Noten", erklärt der 29-jährige Jessie Kohn. Die Kinder sollen in einem offenen Rahmen die Möglichkeit bekommen, sich auszuprobieren. Zeitgleich erhalten sie die Unterstützung erfahrener Künstler. Wie schärft man die Achtsamkeit von Kindern? "Indem man ihnen Zeit lässt. Kunst ist gut für die Seele", sagt Kohn. Veronika Sophia Klammer fügt hinzu: "Es geht darum, dass Kinder sich bedingungslos selbst annehmen und auch Seiten von sich akzeptieren, für die sie bisher keine Anerkennung erhielten." Deshalb bekommen die Kinder zwar Aufgabenstellungen, wie sie diese umsetzten, sei jedoch ihnen überlassen. "Die Kinder können so beispielsweise selbst entscheiden, ob sie ein Porträt in schwarz-weiß oder in Farbe gestalten möchten. Beides ist gut."

"Kunst ist gut für die Seele"

Jessie Kohn ist Grafiker, bildender Künstler und Illustrator. Geboren wurde er in Oberndorf bei Salzburg, aufgewachsen ist er im US-Bundesstaat Conneticut. Er kann mittlerweile von seiner Kunst leben - sei es indem er Illustrationen für Magazine zeichnet, auf der Straße Karikaturen von Passanten erstellt oder indem er seine gefertigten Werke zum Verkauf anbietet. Auch letztere stellen oftmals Personen dar, in den meisten Fällen haben seine Werke einen spirituellen Kontext. Kohn ist Christ. Sein Glaube spiegelt sich in seiner Kunst wider. "Jesus und Gott sind meine Inspiration." Sein größtes Lebensziel - von der Kunst leben zu können - habe Kohn bereits erreicht. "Zudem möchte ich Menschen ermutigen, die übernatürliche Schönheit von Kunst zu schätzen."

Die Kunstwoche hat noch freie Plätze. Teilnehmen können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Von 3. bis 7.8., jeweils von 9 bis 13 Uhr. Anmelden unter www.schulederphantasie.at