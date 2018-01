Erzdiözese ist auf der Denkmalpflegemesse vertreten

Das Bauamt der Erzdiözese Salzburg präsentiert das Projekt "Geistliches Zentrum Embach". In der Pfarre Embach wurde der 200 Jahre alte denkmalgeschützte Stall im Jahr 2010 in ein geistliches Zentrum verwandelt.

Salzburg ist seit heute Schauplatz der Fachmesse "Monumento" für Denkmalpflege, bei der auch die katholische Kirche als Kulturträgerin ersten Ranges präsent ist: Unter den rund 150 Ausstellern finden sich neben den Bauämtern aller österreichischen Diözesen auch die Stifte Klosterneuburg und Admont.

Im Vorfeld der dreitägigen Veranstaltung wurden beeindruckende Zahlen über die zu erhaltende kirchliche Bausubstanz bekannt gegeben: 4634 Kirchen, 1756 Pfarrhöfe, 584 Ordensgebäude, 4058 Kapellen, 2373 Bildstöcke, 1974 Friedhöfe und 337 sonstige Objekte bilden einen Kulturschatz, der eine "große handwerkliche und technische Herausforderung" darstellt.

Das Bauamt der Erzdiözese Salzburg ist mit dem Projekt "Geistliches Zentrum Embach" vertreten. In der Pfarre Embach wurde der 200 Jahre alte denkmalgeschützte Stall in ein geistliches Zentrum verwandelt. Das äußere Erscheinungsbild sollte kaum verändert werden. Im Inneren verleihen Lehmstampfwände, sowie Boden und Wände aus Fichtenholz dem Raumprogramm besondere Stimmung. Das Gebäude umfasst einen Multifunktionsraum im Obergeschoß und einen Meditationsraum mit angeschlossenem Ruheraum im Erdgeschoß.

Die "Monumento" findet seit 2012 alle zwei Jahre in Salzburg statt. Die Fachmesse wird im jährlichen Wechsel mit der Leipziger Fachmesse "Denkmal" veranstaltet und vereint nationale und internationale Experten der Denkmalpflege und Interessenten aus Bereichen wie Archäologie, Restaurierung, Architektur und Kunsthistorie.

Rund 150 Aussteller und ein umfangreiches Vortrags- und Rahmenprogramm erwarten die Messbesucher und das brancheninteressierte Publikum. Ein Vortragender wird ORF-Moderator Tarek Leitner - Autor des Buches "Mut zur Schönheit" - sein, dem die Gestaltung der Lebensumgebung und das Aufzeigen von Bausünden seit Jahren ein Anliegen ist. Am Freitag und Samstag finden im Rahmen der "Monumento" die Europäischen Bauforschertage statt.

(SN)