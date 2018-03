Es braucht ihn auf der Bühne, den Herrn Karl

Im März jährt sich der "Anschluss" Österreichs an Hitlerdeutschland zum 80. Mal. Zeit fürs Theater...

... denn dort mimt der in Morzg lebende Kabarettist und Schauspieler Fritz Egger gerade die rot-weiß-rote Kultfigur "Der Herr Karl" in einer Produktion der Neuen Bühne Villach. Als der Theatermonolog von Carl Merz mit Helmut Qualtinger in der Titelrolle 1961 erstmals im Fernsehen ausgestrahlt wurde, kam es zum Skandal. Die NS-Zeit war noch nicht aufgearbeitet, viele fühlten sich von der Figur des opportunistischen Wieners auf den Schlips getreten.

Doch der "Herr Karl" ist nicht nur ein Stück Theatergeschichte, er ist auch ein Stück Zeitgeschichte. Und damit ein Stück lebendigen Geschichtsunterrichts, findet Fritz Egger. "Das Stück ist ewig gültig. Weil sich die Menschen nicht ändern. Jeder versucht, sich dorthin zu wenden, wo er das Beste aus seinem Leben machen kann."

Das beginnt im Falle des Herrn Karl bei den Frauen und endet bei der Politik. Er ist bei den Sozialisten, demonstriert dann für die Schwarzen, später feiert er die Nazis - schließlich gibt es dafür Geld. Seine Aufgabe ist es, zu überleben, demgemäß sieht er sich als Opfer und steht selbstbewusst zu seinen Handlungen, weiß Egger.

Er sieht in dieser Figur aber nicht nur den Unsympathler. "Die Zeit nach dem ersten Weltkrieg muss furchtbar gewesen sein. Es gab nichts zu essen, nichts zu heizen. Dass da populistische Strömungen leichtes Spiel hatten, ist klar. Ich wünsche mir, ich wäre in der Nazizeit in den Widerstand gegangen, aber ich werde nie sagen, ich wäre sicher nicht zur SS gegangen. Heute ist es leicht, zu urteilen", so Egger.

Sein Großvater sei schwerer Nazi gewesen und er habe ihn trotzdem als liebenden Großvater kennengelernt. Die Leute hätten nicht verstanden: Der Geldverleih habe den Juden den schlechten Ruf gebracht, doch diese durften ja über Jahrhunderte kein Handwerk ausüben, weshalb sie ins Geldgeschäft gegangen seien, gibt Egger zu bedenken: "Man muss wie beim Schach nicht nur einen Zug denken, sondern zwei, drei Züge zurück. Warum passiert so was?"