Es grünt so grün bei den Pfingstfestspielen

Die Pfingstfestspiele sind fixer Bestandteil des kulturellen Frühsommers in Salzburg. Große Premieren und ebensolche Roben gehören auch dazu.

Viel Zeit blieb Festspielpräsidentin Kristina Hammer nicht, aber wer genau schaute, erkannte, dass sie sich von der Präsentation des Festspielweine 2023 (u.a. ein Grüner Veltliner aus der Wachau) noch kurz umzog. Aus dem türkis-grünen Kleid wurde ein grünes Abendkleid und schon ging's zu Premiere der heurigen Pfingstfestspiele "Orfeo ed Euridice" mit Cecilia Bartoli in der Hauptrolle.

Diese ließ sich auch Vorgängerin Helga Rabl-Stadler nicht entgehen und wie immer war sie um eine Wortspende nicht verlegen: "Seid'S sicher, dass ihr mich fotografieren wollt? Ich bin ja nur mehr die Exie."

Auffallend in türkis einmal mehr die Modeprinzessin der Festspiele, Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner. Stilsicher im Smoking und schwarz-weißem Abendensemble Eva Maria Baronin von Schilgen und Klaus Mathis. Ebenfalls in schwarz-weiß, wenn auch mit ganz viel modernen Touch die englische Künstlerin Rachel Jones. Sie präsentiert zu den heurigen Pfingstfestspielen ihre Werke in der Galerie Thaddaeus Ropac.

Weiters unter den Premierengästen: Staatssekretärin Andrea Mayer und Bankier Heinrich Spängler mit Gattin Eva.