"Es war eine wunderbare Zeit"

Verschwommene Stadtkulissen bei Nacht, Bronze-Skulpturen und vielschichtige Fotografien. Die Galerie Frey zeigt in einer Gruppenausstellung ein breites Spektrum künstlerischer Arbeiten. Insgesamt werden mehr als 20 Künstlerinnen und Künstler ausgestellt. Werke von Kate Waters und Fotografien von Jorge Fuembuena finden so Platz neben Skulpturen von Helge Leiberg. Zehn Jahre ist es heuer her, dass die Galerie am Erhardplatz, am Fuße der Festung Hohensalzburg, erstmals Kunst in Salzburg präsentierte. Zu diesem Jubiläum zeigt die Galerie eine Schau. Ausgestellt werden Werke jener Künstlerinnen ...