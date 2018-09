Eva Hody: "Stimme zeitgemäßem Eingriff beim Mozarteum zu"

Pläne für den Umbau des denkmalgeschützten Alten Mozarteums, bei dem auch ein Teil der Fassade abgerissen werden könnte, sorgen für Wirbel. Altstadtschützer sind sehr skeptisch, die Leiterin des Bundesdenkmalamtes, Eva Hody, ist dafür.

Der Architekt Richard Berndl aus München konzipierte den mittlerweile denkmalgeschützten Gebäudekomplex in der Schwarzstraße 26 - 28 - besser bekannt als "Altes Mozarteum" - im Stil des Münchner Späthistorismus. Das Gebäude wurde zwischen 1911 bis 1914 erbaut und gilt laut Experten als eines der ganz wenigen zusammenhängenden Gebäudekomplexe aus der Zeit des Jugendstils. Heute befinden sich hier die Büroräume der Stiftung Mozarteum Salzburg, die beiden Konzertsäle "Großer Saal" und "Wiener Saal, aber auch zahlreiche Unterrichtsräume, die von der Universität Mozarteum genutzt werden. Entstanden ist das Gebäude aber durch einen Zusammenbau mit der damals schon vorhandenen Villa Lasser. Im Verbindungsbau dazwischen gibt es in kleines Pausenfoyer.

Architekturwettbewerb zum Umbau läuft schon seit Herbst 2017

Nun gibt es aber Aufregung um Umbaupläne für das historische Gebäude: Denn seit Herbst 2017 läuft ein geladener Architekturwettbewerb. In den Unterlagen dazu heißt es: "Ziel einer baulichen Intervention ist eine Bearbeitung der Verbindung beider Gebäudeteile des Gesamtkomplexes des Mozarteums." Konkret ist laut Insidern geplant, den Zwischenteil zwischen den Gebäuden zu öffnen; das Pausenfoyer in Richtung des Heckentheaters zu erweitern und außerdem das Heckentheater zu öffnen. Und: "Laut der Wettbewerbs-Ausschreibung ist auch ein Tages-Cafe möglich", sagt ein Kritiker, der nicht genannt werden will.

Nur: Vor allem, wie diese Erweiterung geplant wird, hat bei Altstadtschützern nun für große Besorgnis gesorgt: Denn schon seit Monaten kursieren Entwürfe der Wettbewerbsteilnehmer, die klar zeigen, dass mittels moderner Architektur massiv in die Fassade zwischen den beiden Gebäudeteilen eingegriffen werden soll.

Idam: "Warne vor zu großem architektonischem Eingriff"

Einer der Kritiker ist hier Friedrich Idam, der für ICOMOS arbeitet und Beauftragte der UNESCO für das Weltkulturerbe Altstadt Salzburg ist. Idams Befürchtungen: "Das Mozarteum-Gebäude besitzt eine große Qualität. Ich warne vor einem zu großen architektonischen Eingriff. Den befürchte ich aber, nach dem, was ich bisher gesehen und gehört habe." Er sei für neue Nutzungswünsche aber durchaus offen, sagt Idam: "Aber es ist die Frage, ob man nicht die gewünschten Künstlergarderoben und WC-Anlagen unterirdisch machen könnte. Und es ist die Frage, ob man ein architektonisches Zeichen setzen will und moderne Architektur zeigen will - oder ob man auch mit weitestgehender Schonung der Substanz den neuen Nutzungszweck erreicht."

Am Dienstag fand die Jurysitzung statt. Insidern zufolge hat ein Salzburger Architekturbüro den Wettbewerb gewonnen. Der Entwurf werde aber erst heute im Laufe des Tages vom Bauherrn, der Stiftung Mozarteum, öffentlich bekannt gegeben, heißt es.

Landeskonservatorin gab bereits vorab ihre Zustimmung

Zweiter Aufreger neben den Entwürfen selbst ist aber auch ein Brief von Landeskonservatorin Eva Hody: Die Salzburger Chefin des Bundesdenkmalamts schrieb in einem Brief am 2. Oktober 2017 - und damit fast ein Jahr davor, bevor es ein Siegerprojekt gab - an die Internationale Stiftung Mozarteum, dass sie deren Umbaupläne befürworte. Denn laut Hodys Brief sei der Zwischenteil ein "untergeordneter Bauteil", dem "keine wesentlichen denkmalbegründenden Eigenschaften zukommen." Idam dazu: "Das ist eine sehr unübliche Vorgangsweise des Bundesdenkmalamtes. Hier den Denkmalschutz aufzuheben, ist undenkbar. Denn das Gebäude ist gut in Schuss gehalten."

Hody: "Es geht um einen partiellen Abbruch dieses Zwischengebäudes"

Deren Leiterin in Salzburg, Eva Hody, steht aber zu ihrer Einschätzung: "Es gibt ein großen Wunsch nach barrierefreier Erschließung des Hauses mit einem Aufzug. Und der Konzertbetrieb hat ein sehr kleines Pausenbuffet. Das ist nicht zeitgemäß für eine weltberühmten Veranstaltungs- und Musikbetriebs. Hier hat es von mir eine Prüfung gegeben, wie man das lösen kann." Und eine barrierefreie Erschließung des Hauses gehe nur einem baulichen Eingriff ins Gesamtgebäude: "Denn die alte Villa und das angebaut Konzerthaus haben verschiedene Gebäudeniveaus. Da ist von mir die Aussage gekommen, dass man da über die Veränderung des kleinen Zwischenbaukörpers im Rahmen eines größeren Eingriffs nachdenken kann. Ich habe damals diese Überlegungen, da eine bauliche Intervention zu machen, zugestimmt. Es geht um einen partiellen Abbruch dieses Zwischengebäudes, wo das heutige Foyer und die Stiegen drin sind." Dazu stehe sie.

Höllbacher: "Architektonischer Eingriff muss vertretbar sein"

Es gibt aber auch Befürworter des Mozarteums-Umbau - wie Roman Höllbacher von der Initiative Architektur: "Aus meiner persönlichen Warte ist ein moderater Eingriff, der das eklatante Problem der Stiftung, dass beide Gebäude nicht ideal verbunden ist, gefragt. So ein architektonischer Eingriff muss vertretbar sein - wenn er exzellent gemacht ist. Denn die jetzige Funktionalität des Gebäudes ist massiv beeinträchtigt - nicht zuletzt durch die verschiedenen Gebäudeniveaus. Daher ist der Bestandsbau auch nicht barrierefrei." Und dass das Gebäude ein neues, größeres Pausenfoyer brauche, sei unbestritten. Denn der Nutzer, die Stiftung, tue viel für die Kultur und speziell die Mozartpflege in der Stadt, argumentiert Höllbacher: "Wenn man die das nicht machen lässt, können wir aufhören in der Stadt. Die wollen ja nichts zerstören, sondern das Gebäude besser nutzbar machen."

Padutsch: "Die Stadtpolitik ist bei dem Projekt außen vor"

Und was sagt eigentlich die Politik zu den Umbauplänen? Planungsstadtrat Johann Padutsch (Bürgerliste) gibt sich auf SN-Frage sehr bedeckt: "Ich habe keine Unterlagen zu dem Projekt. Und ich bin auch nicht Mitglied oder Ersatzmitglied in der Jury." An der Einschätzung des Landeskonservatorin hat er aber keinen Zweifel: "Ich glaube, dass Eva Hody weiß was sie tut und daher das Projekt in guten Händen ist. Sie hat mein vollstes Vertrauen."

Wie geht es nun weiter? Padutsch betont, dass er nicht Herr des Verfahrens sei: "Ich kenne das Projekt nicht und habe nicht vor, mich einzumischen. Zuständig dafür ist die Altstadt-Sachverständigenkommission (SVK, Anm.). Das Projekt muss auch nicht in den Gemeinderat, denn es handelt sich hier um die Schutzzone 1 - daher ist hier die SVK Gutachter für die Baubewilligung. Und parallel braucht es einen Bescheid des Bundesdenkmalamts." Die Baubehörde der Stadt müsse zwar am Ende den Baubescheid ausstellen, sagt der Stadtrat: "Das macht sie aber auf Basis des SVK-Gutachten. Die Stadtpolitik ist bei dem Projekt außen vor."