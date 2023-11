Eva Spambalg-Berend übersetzte Helena Ganors Autobiografie

Eva Spambalg-Berend übersetzte aus Eigeninteresse die bewegende Geschichte Helena Ganors ins Deutsche. Nun ist Ganors Geschichte heimgekehrt nach Lwiw.

"Mir liegt das Buch besonders am Herzen", erklärt Eva Spambalg-Berend. Die in Parsch lebende Literaturwissenschaftlerin und Regisseurin übersetzte Helena Ganors Autobiografie. Darin erzählt Ganor ihre Geschichte als junges, jüdisches Mädchen Anfang der 1930er in Lwiw des damaligen Galizien und der heutigen Ukraine. Ihre Mutter und Schwester kamen durch die nationalsozialistischen Besatzer um, Ganor überlebte, schlug sich durch und fand später auf spektakuläre Weise ihren Vater in Russland wieder. "Als ich angefangen habe es zu lesen, war ich wirklich sehr bewegt", erzählt die Übersetzerin. Sie faszinierte die Nähe zur Hauptperson, die gleich auf den ersten Seiten aufgebaut wird, sowie die Form: Die Autorin schreibt darin Briefe an ihre tote Familie. Dadurch komme zum einen eine Würdigung ihrer Leben und zum anderen eine tolle Direktheit zustande. Dabei sei die Geschichte auch positiv, da sie Perspektiven für ein gutes Leben aufmacht. "Das fand ich in der Kombination ungeheuer."

Auf die Autobiografie stieß die auch als Lehrbeauftragte arbeitende Spambalg-Berend über Umwege. Ihre Schwester besuchte in Pasadena in Kalifornien die Lesung und gab das Buch anschließend an sie weiter. Nach dem Lesen war ihr klar, dass sie es übersetzen möchte, fand aber keinen Verlag. "Dann habe ich gedacht, ich probiere das jetzt andersrum. Ich habe das dringende Bedürfnis, dass dieses Buch übersetzt wird." Während der Arbeit war sie immer wieder in Kontakt mit der Autorin, die überrascht war, wie viel sie von dem Deutschen auch heute noch versteht. Nach der Fertigstellung des Skripts fand Spambalg-Berend schließlich auf der Leipziger Buchmesse mit dem Wiener Böhlau Verlag einen Abnehmer, wo es 2021 erschien. Mittlerweile besitzt auch die Bibliothek in Lwiw ein Exemplar des Werks, was Ganor rührte: "Wie schön, dass meine Geschichte wieder heimkehrt."