Exklusives Ambiente

Klein bleiben hat Vorteile, auch in der Kultur.

Der Sägewerk-Geschäftsführer und Jazz-on-Snow-Organisator Sepp Grabmaier über seinen Ansatz in der Kulturarbeit.



Redaktion: "Small ist beautiful": Ist der Festivalslogan programmatisch zu sehen?

Grabmaier: Ja, auf jeden Fall. Nach einem abgeschlossenen Jazzfestival wurde ich schon öfters gefragt, ob ich die Sache nicht größer aufziehen will. Ich frage dann meistens zurück, ob dann die Musik besser würde. Nein, gerade die Kleinheit ist etwas für Individualisten, nicht alles ist massentauglich. Gerade der kleine Rahmen sind das beste, was einem Zuhörer passieren kann. Das Sägewerk ist - überspitzt gesagt - ein etwas größeres Wohnzimmer. Da ist man maximal acht Meter von der Bühne entfernt. Das ist ganz etwas anders als in großen Konzertsälen. Unser Besucher schätzen diese Exklusivität. Denn wo anders kann man mit dem Weltstar XY nach dem Konzert noch ganz gemütlich ein Achterl trinken? Bei uns ist das gang und gäbe.