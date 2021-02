Faistauers Foyer wird von Stress befreit

Bevor Risse und Fehlstellen sichtbar werden, sind sie schon wieder weg: Die Salzburger Festspiele nützen den Stillstand in der Pandemie für die Sicherung von Kunstwerken.

Schwankungen in Luftfeuchtigkeit und Temperatur, sommerliche Hitze und ein immer wieder durchziehender Pulk von atmenden oder gar sprechenden Menschen versetzen eine Malerei wie jene Anton Faistauers in dem nach ihm benannten Foyer ebenso in Stress wie Berührungen, Rempler oder gar anstoßende Ecken. Beim Überblicken der bunten Wände wäre nichts aufgefallen, doch Restauratorin Heike Fricke-Tinzl berichtet von aufspringenden Leinwandnähten, abhebenden Kanten und "vielen mechanischen Schäden in den unteren zwei Metern". Hier wandelt nicht nur Publikum, auch die Ameisenstraße der Bühnenarbeitern von ...