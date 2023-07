Fallwickl-Theaterstück: "Das wird ein emotionaler Abend"

Die "Botschaft" ihres erfolgreichen Buches hat sie selbst seit dem Erscheinen im Frühjahr 2022 bei rund 70 Lesungen quer durch Österreich und Deutschland eifrig weitertransportiert: Die Geschichte beginnt mit dem völlig überraschenden Selbstmord einer Mutter und erzählt dann anhand zweier Frauenfiguren (der Tochter sowie der besten Freundin der Verstorbenen), wie tief althergebrachte Geschlechterstereotype in uns allen noch verankert sind bzw. wie die junge Generation gegen die ankämpft - im Buch sogar wortwörtlich.

Die Lesungen seien oft sehr emotional gewesen, meint sie im TN-Gespräch: "Da kam eine Welle an Gefühlen, da war ein Schmerz im Raum, wo man merkte, alle Frauen spüren gerade, ja so geht's uns, weil wir Frauen sind. Viele haben mir auch gesagt, ,Gut dass du das aufgeschrieben hast, dass es in einem Buch steht', so als wäre das ein physischer Beweis, was Frauen an unsichtbarerer Arbeit leisten. Aber es gibt auch zum Glück viele Männer, die es lesen und weitertragen, und dann Sachen sagen wie ,Als erstes zwinge ich meinen Papa, dass er es liest'."