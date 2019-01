Festival für Klein(st)kinder: Zum Staunen ist es nie zu früh

Das Salzburger Festival "Bim Bam" macht Theater für Kinder, Erwachsene und sogar Babys.

Die Generation "vier plus" muss sich keine Sorgen machen: Zwar ist sie für die diesjährige Eröffnungsproduktion beim Festival Bim Bam fast schon zu groß: Das Stück "Blisko - Nähe" richtet sich schließlich an besonders junge Zuschauer im Alter von sechs Monaten bis drei Jahre. Aber allzu strikte Altersgrenzen gibt es bei dem "Theaterfestival für Klein(st)kinder" ohnehin nicht. "Oft kommen sogar Erwachsene ohne Kinder in die Vorstellungen", sagt Katharina Schrott, die mit Cornelia Böhnisch das Toihaus leitet. Theater für die Klein(st)en sei mit einer Praline vergleichbar, sagt Schrott: Alle Zutaten, die Theater ausmachten, seien da zu erleben - in konzentrierter Form, auf kleinem Raum. Entsprechend groß sei der Andrang auf das in zweijährigem Rhythmus veranstaltete Festival. 2019 ist wieder ein "Bim Bam"-Jahr. Und freilich finden sich in den drei Wochen (9. bis 31. 3.) auch wieder viele Angebote für die über Dreijährigen. 60 Vorstellungen im Toihaus sowie an Spielorten in Stadt und Land stehen auf dem Programm. Mit dem Stück "Un par" ist erstmals eine Produktion aus Mexiko zu sehen. Vom "Wunder Leben" erzählt das schwedische Stück "Frö". Über das EU-Projekt Mapping ist das Festival mittlerweile in ein europaweites Theaternetz eingebunden. Es ermögliche u. a. neue Begleitangebote wie Workshops, Masterclasses für Künstler und Expertengespräche, sagte Kulturvermittlerin Karin Weiß.