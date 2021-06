Festival "Literatur findet Land"

Die hochkarätige Veranstaltung (17. bis 20. Juni) ist ein Höhepunkt im Kulturvereins-Jahr von Tauriska. Im Gespräch: Intendant Florian Gantner, selbst ein ausgezeichneter Autor.

Die obige Bezeichnung von Florian Gantner ist nicht nur ein Hinweis der PN, sondern bezieht sich auch auf die hochkarätigen Literaturpreise, mit denen der 41-Jährige bereits bedacht worden ist. Aktuell freut er sich über das Wiener Literatur Stipendium, für welches es vorab eine anonyme Einreichung braucht. Also "nix" mit Freunderlwirtschaft. Außerdem geht es hier nicht um die Politik in der Bundeshauptstadt, sondern um Literatur. Ganz genau um das dritte "Literatur findet Land"-Festival, das in Neukirchen über die Bühne geht.

...