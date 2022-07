Festivalbässe des 5020 Festivals sorgen für Verstimmung bei Klassikkonzert

Die DJ-Klänge des 5020 Festivals, das im Zwergerlgarten und im Kunstpavillon gastiert, waren bis in ein Konzert der Stiftung Mozarteum zu hören.

Das Sommerkonzert der Camerata Salzburg, das am Freitagabend von der Stiftung Mozarteum veranstaltet wurde, war das erste Konzert nach Renovierungsarbeiten im Großen Saal. Hörbar waren beim Konzertabend am Freitag aber auch externe Töne und Bässe, die nicht Teil des Programms waren. DJ-Klänge des 5020 Festivals, das aktuell im Zwergelgarten und Kunstpavillon gastiere, seien deutlich zu hören gewesen, beschreiben Anwesende. Auch der Chef der Camerata Salzburg, Andreas Bräunig, bestätigt das. "Ich bin nahe am Fenster gesessen und es war deutlich hörbar." ...