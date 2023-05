Festspielbezirk 2030: Ein Großprojekt nimmt Fahrt auf

Die millionenschwere Sanierung und Erweiterung der Festspielhäuser ist in der Zielplanung. Im Herbst werden Probebohrungen stattfinden.

"Festspielbezirk 2030" heißt das Projekt, im Zuge dessen die Festspielhäuser saniert und die laut Festspiele "am Ende ihres Lebenszyklus stehende Gebäude- und Bühnentechnik" erneuert werden. Dazu kommt der Bau eines neuen Werkstättengebäudes nach Plänen der österreichischen Architekten Jabornegg & Pálffy, um dem Platzmangel bei den Arbeitsräumen zu begegnen. Insgesamt soll um 10.000 Quadratmeter erweitert werden, vor allem in den Mönchsberg hinein. Um die Altstadt vom Lieferverkehr zu entlasten, ist geplant, die Logistik künftig über die Rückseite beim Neutor erfolgen zu lassen.

Derzeit befinde man sich in der Phase der Zielplanung, erläutert Lukas Crepaz, Kaufmännischer Direktor der Salzburger Festspiele, auf Anfrage: "Aktuell finden geophysikalische Erkundungen statt, im Herbst folgen Probebohrungen, mit denen die genaue Zusammensetzung der Gesteinsproben analysiert werden kann." Darauf aufbauend, fänden konkrete Planungen statt, informiert Crepaz. Der Hohlraumbau soll 2025 begonnen werden. Für das Großprojekt üben Bund, Land und Stadt den Schulterschluss. Der Kostenrahmen belaufe sich laut Projektstudie 2019 auf 262,8 Millionen Euro mit einer Bandbreite von 25 % zuzüglich Valorisierung bis Bauende, sagt Crepaz und ergänzt: "Die notwendige Valorisierung durch die außerordentlichen Preissteigerungen aufgrund der Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise ist selbstverständlich eine der großen Finanzierungsherausforderungen - eine Situation, die sich in allen Bauprojekten egal welcher Größe derzeit schmerzhaft bemerkbar macht." Der Festspielfonds begegne dieser Herausforderung mit einem gewissenhaften Projektmanagement sowie besonders sorgfältiger Planung, betont Crepaz.

Welterbe-Hüter beobachtet das Projekt mit Argusaugen

An den Kosten für das Mammutprojekt stieß sich im Vorjahr FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek, die sich derzeit in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP befindet. Sie warf Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) unter dem Schlagwort "Protz und Spiele" Klientelpolitik vor. Kulturbauten kosten nun mal einen Haufen Geld, sagt Tourismusforscher und Welterbe-Experte Kurt Luger. Will Salzburg auf diesem hohen Niveau "weitergeigen", müsse man das in Kauf nehmen. Ihn stört anderes: Das geplante, "weit hinausragende Glasstockwerk, in dem ein Restaurant untergebracht werden soll", würde das Stadtbild in jetziger Form irritieren. "Das ist ein ziemliches Monstrum und führt uns schnurstracks auf die Rote Liste der UNESCO", warnt Luger. Unter Denkmalschützern rumore es. Alexander Würfl, Leiter des Baurechtsamts im Magistrat Salzburg und Beauftragter für das Welterbe, beruhigt. Für ein Urteil, sei es zu früh, "es liegen noch keine konkreten Planungen vor". Kommt der erste offizielle Entwurf, werde man sich mit ICOMOS (Internationaler Rat für Denkmalpflege, Anm.) absprechen.

Von der notwendigen Sanierung profitieren nicht nur die Festspiele. Salzburger Adventsingen, Mozarteumorchester, Philharmonie Salzburg, Kulturvereinigung und weitere Veranstalter nutzen die Festspielhäuser. Neben Klassik finden auch popkulturelle Events statt, zuletzt traten Bilderbuch und Herbert Pixner auf. Laut Festspielen besuchen über 850.000 Gäste pro Jahr die Veranstaltungen in den drei Opern- und Konzerthäusern.