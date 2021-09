Festspiele auf der Burg Golling: Rekordsaison begleitet von Nebengeräuschen

Nicht nur Schauspieler, Sänger und Musiker waren heuer die Hauptdarsteller bei den Festspielen auf der Burg Golling.

Neben all den Stimmen der Schauspieler und Sänger, neben den Klängen der Musiker, war heuer bei den Kunst- und Kulinarik-Festspielen vor allem ein Geräusch dominant - das Prasseln des Regens: "In den 22 Jahren hatten wir noch nie so viel Regen", sagte Festspielgründer und -vorstand Hermann Döllerer in seinem Resümee des Sommers. Von 19 Abenden (bzw. Matinéen) blieben nur acht regenfrei, und selbst bei diesen musste man meist zittern, ob das Wetter halten würde.

Dennoch blickt das Festspielteam ...