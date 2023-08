Festspiele Burg Golling: "Das bekam eine Dynamik, die man nicht erahnen konnte

Die Kunst-&-Kulinarik-Festspiele Golling beenden einen weiteren Rekordsommer. Die Jubiläumssaison 2024 winkt schon - aber bereits davor wird es weitere Veranstaltungen geben.

Philipp Hochmair als „Jedermann reloaded“ erhielt den wohl längsten Applaus in der Festspielgeschichte.

"Es ist nicht zu glauben, wie sich das Ganze immer noch positiver entwickeln kann", freut sich Festspielvorstand Hermann Döllerer im TN-Gespräch. Nicht nur in Bezug auf die Besucherzahl von 4300, "sondern auch von der Stimmung her, mit den vielen Sponsoren und Stammkunden und auch mit diesen großartigen Künstlern. Das hat eine Dynamik bekommen, die man nicht erahnen konnte."

Das ganze Jahr steht Döllerer mit Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt, "sie kommen so gern, das ist das Besondere, ich brauche niemanden zu bitten". Und so hat er auch ein Festspielprogramm für die 25. Jubiläumsausgabe im Sommer 2024 auf die Beine stellen können, das seinesgleichen sucht. Einerseits kommen die fünf "Jedermänner" Michael Maertes, Philipp Hochmair, Tobias Moretti, Cornelius Obonya und Nicholas Ofczarek. "Auch mit Peter Simonischek war bereits alles unter Dach und Fach, als er verstarb. Aber jetzt kommt seine Frau Brigitte Karner für eine musikalische Lesung zu uns, das ehrt uns sehr."